Porsche võidutses taas Le Mansis, Toyota jätkuvalt neetud

Võidukas Porsche masin number kaks haaras edu eelviimasel tunnil, võistluse alguses domineerisid sõitu Toyotad, kuid Jaapani autotootjat tabas ka sellel aastal Le Mansi "needus". Toyota pole kuulsat kestvussõitu seni veel võitnud.

Eelmisel aastal Le Mansis viimaste minutite tehnilise rikke tõttu esikoha kaotanud Sebastien Buemi, Anthony Davidson ja Kazuki Nakajima hoidsid sellel aastal teist kohta, enne, kui neid tabasid mootoriprobleemid, mis nad lõpuks üheksandaks kukutasid.

"Mulle tundub, et nii tõesti on," vastas Davidson vaid paar päeva tagasi Autospordi küsimusele, kas Toyotat kummitab Le Mansis omanäoline needus. "Me peame jääma rahulikuks, kuid see on keeruline. Võib-olla olen ma pessimistlik, kuid olen rohkem valmis läbikukkumiseks kui eduks."

Numbri all seitse sõitnud Mike Conway, Kamui Kobayashi ja Stephane Sarrazin haarasid sõidu alguses juhtpositsiooni, kuid probleem siduriga jättis nad kümnendal tunnil raja kõrvale. Toyota üheksas masin katkestas sõidu kokkupõrke järel.

Porsche masin number üks juhtis kolm tundi enne lõppu 13 ringiga, kuid neile sai saatuslikuks madal õlisurve. Teise koha saavutasid sellel aastal Oreca sõitjad Oliver Jarvis, Thomas Laurent ning Ho-Pin Tung, kes kaotasid 367 ringi läbinud võidukale Porschele ühe ringiga.