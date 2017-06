Kontaveit: hea, et rasketest hetkedest läbi tulin ja finaalis võitsin

Vihljantseva sõnas vahetult pärast matši antud intervjuus, et maksvusele pääsesid eestlanna suuremad kogemused: "Sel ajal, kui Anett võitis juba 25 000 dollari turniire, siis mina ei pääsenud nendel veel kvalifikatsioonistki edasi. Ehk mul on potentsiaali tulevikuks."

Seejärel sai sõna Kontaveit: "Ma olen nii elevil. Arvan, et mängisin hea matši. Loodetvasti on meil Nataliaga ka tulevikus ees häid lahinguid."

"Minu jaoks on olnud imeline turniir. Mul oli mitu rasket matši ning olen õnnelik, et nendest läbi tulin ja lõpuks ka finaali võitsin," lisas ta.

Otse platsil tehtud lühiintervjuu lõpetuseks tänas eestlanna oma hollandlasest treenerit Glenn Schaapi, teda toetama sõitnud eestlasi, oma sponsoreid, joonekohtunikke, pallipoisse ning kogu ülejäänud publikut.

Turniirivõiduga peaks Kontaveit uuel nädalal avaldatavas WTA edetabelis kerkima 13 kohta, 36. positsioonile.

"I'm just so excited! It has been an amazing week for me. Thank you to everyone who supported us." -@RicohOpen Champion Anett Kontaveit pic.twitter.com/8nfDTd5fNZ