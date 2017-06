Täna on "Spordipühapäevas" teemadeks kergejõustik ja võrkpall

Tallinnas toimuvate Euroopa võistkondlike mitmevõistluse meistrivõistlusteni on jäänud kaks nädalat, Londoni maailmameistrivõistlusteni vähem kui kaks kuud. Millises seisus on Eesti kergejõustik enne hooaja tähtsamaid võistlusi? Kes päästab meie mitmevõistluse au? Kas normitäitjate arv on rõõmustav?