76ers hangib Celticsilt NBA drafti esimese valiku

Korvpalliliigas NBA on USA spordimeedia andmetel Boston Celtics ja Philadelphia 76ers kokku leppinud vahetustehingus, mille kohaselt Philadelphia omandab tänavuse drafti esimese valiku, et võtta sealt mängujuht Markelle Fultz.

Celtics saab endale Philadelphia omanduses oleva 3. valikuõiguse ning ühe kahest draftivalikust: kas 2018. aasta Los Angeles Lakersi esimese ringi valiku või Sacramento Kingsi 2019. aasta esimese ringi valiku. Väidetavalt saab Celtics 2018. aasta valiku juhul, kui see langeb kohtadele 2.-5. Kui see nii ei lähe, siis saadakse 2019. aasta draftivalik.

Boston oli vahetustehinguga nõus peamiselt seetõttu, et neil on tagaliin hästi komplekteeritud ning tänavuse drafti kaks kõige nimekamat meest on mängujuhid Markelle Fultz ja Lonzo Ball.

Tehing saab ametlikuks esmaspäeval.