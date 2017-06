Eesti võrkpallikoondis alistas Mehhiko ja kohtub finaalis Hispaaniaga

Rahvusmeeskond alustas ajaloost Maailmaliiga poolfinaalkohtumist koosseisus Ardo Kreek, Kert Toobal, Robert Täht, Oliver Venno, Andrus Raadik, Andri Aganits ja Rait Rikberg. Koondis startis ülipalavas Domo de la Feria spordihallis, mida oli päev otsa kütnud õues valitsev 38-kraadine leitsak ning kohtumisele kogunenud kolm tuhat fänni, ülimalt bravuurikalt. Kreegi rünnak, vastaste diagonaalründaja Daniel Vargase autilöök, Raadiku ülipika pallivahetuse järel nopitud punkt, kus pall enam kui kümme korda üle võrgu käis, ja vastaste peamisele ründejõule Jorge Barajasele ette ehitatud blokk viisid meid 4:0 juhtima, kirjutab volley.ee.

Võimsat kaitsemängu näidanud Mehhiko jätkas südi võitlust, ent avageimis nad meile kordagi päriselt ohtlikuks ei saanud. Meie servivigade järel oli kaotusseis 10:12 ja 11:13, ent teisele tehnilisele mõtlemispausile läksime 16:12 eduseisus. Vastaste sidemängija ja kolmanda tugevusgrupi serviässade liidri Pedro Rangeli teine pallingust teenitud otsepunkt vähendas Mehhiko kaotusseisu 16:19-le ja Jose Martineze temporünnak 21:23-le, ent Gheorghe Creţu time-out rahustas olukorra ja avavaatuses parimana kaheksa punkti kogunud Täht lõpetas geimi.

Teise geimi alguses andsime alguses servieksimustega ise mehhiklastele punkte, ent kui need ära kadusid, polnud vastastel enam midagi teha. Juhtisime 6:2 ja pärast Venno hanitust juba 16:8. Raadiku pipe-kombinatsioon andis meile juba 19:8 edu. Täht lõpetas ka teise geimi, tuues tabloole numbrid 25:13.

Kolmanda geimi alustuseks tõi Vargase ründelöök esmakordselt Mehhiko eduseisu ning peagi lõikasid võõrustajad hästi ka serviga. Pärast Samuel Córdova otsepunkti, mis oli selles geimis neile juba kolmandaks edukaks pallinguks juhtis Mehhiko 7:2. Rahvusmeeskond asus aga jõudsalt vahet vähendama Tähe ründelöögi järel jõudsime 8:8 seisul viigini. Mehhikol oli aga vastukäik olemas ja seda peamiselt vahetusest sekkunud Alejandro Moreno näol. Esiteks säras ta paar korda ise rünnakul, siis hakkas järjepanu häid serve kõmmutama. Kui ta lõpuks ühe auti paugutas, juhtis Mehhiko 13:10. Venno välja vahetanud Renee Teppani serviässa järel oli kaotusseis 12:14 ja järgmisel pallivahetusel kõmmutasid võõrustajad ise palli auti. Rünnakupunkt Tähelt ja olimegi jälle viigisadamas, peagi viis koondise vedur meid ka 16:15 juhtima. Pärast seda enam tagasivaatamist ei olnud ja võtsime kindla 3:0 võidu.

"Olen väga õnnelik nii teenitud võidu üle kui ka selle üle, kuidas suutsime rasketes olukordades hakkama saada ja neist välja tulla. Jäime ju kolmandas geimis nii 2:7 kui 10:13 taha, ent tulime sellest edukalt välja. Ka Renee sissetulek oli väga oluline. Ta andis meile positiivset energiat, just nii nagu pingilt sekkuvad mehed tegema peavadki. See on meie mäng," rääkis rahvusmeeskonna loots Cretu.

Matši parimana tõi Robert Täht 17 punkti ja jäi kümnega plussi. Rünnakul lõi ta 28 tõstest punktiks 17 ehk koguni 61 protsenti. Oliver Venno lisas 14, Ardo Kreek ja Andrus Raadik kaheksa ning matši blokikuningana neli sulustamispunkti kogunud Andri Aganits kuus. Renee Teppani arvele jäi kaks punkti. Mehhiko kasutas oma tugevused siiski ära ja edestas meid nii vastuvõtul kui servil, rünnak ja blokk olid aga meie pärusmaaks. Realiseerisime 54 protsenti tõstetest, vastased 38. Blokiga teenisime kaheksa punkti, võõrustajad ühe. Vastuvõtul oli Mehhiko parem 69-49 ja serviässasid lõid nad meie ühe vastu viis. Ka eksimusi kogunes vähem (11 vs 15).

Teises poolfinaalis alistas Hispaania üllatavalt kindlalt 3:0 (26:24, 25:18, 25:22) Saksamaa. Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi pronksikohtumine algab Eesti aja järgi esmaspäeva südaööl, finaal Eesti aja järgi esmaspäeval kell 2:30.