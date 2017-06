Tšiili alistas kahe hilise värava toel Kameruni

Kohtumise jooksul mitmel korral kaitsefaasis lihtsaid eksimusi teinud Tšiili jõudis esimest korda sihile esimese poolaja lõpus, kui palli saatis poolaja lisaminutil väravasse Eduardo Vargas. Tšiili mängijad jõudsid väravat pikka aega tähistada, enne, kui videkohtunikult nõuandeid saanud mängu peakohtunik Damir Skomina siiski suluseisu vilistas.

Teise poolaja lõpus jõudis Tšiili kahel korral väravani ka legaalsel teel. Esmalt andis vahetusest sekkunud Alexis Sanchez 81. minutil hea söödu Arturo Vidalile, seejärel luhtas Londoni Arsenali staar 90+1. minutil üks-ühe, kuid Vargas saatis palli siiski Fabrice Ondoa selja taha.

Homme kohtuvad B-alagrupi teises mängus Austraalia ja Saksamaa, ETV2 otseülekanne algab kell 17.50.

Enne kohtumist:

Esmakordselt maailmajagude karikaturniiril osaleva Tšiili algkoosseis turniiri avamatšiks on veel lahtine, sest vigastuste tõttu on kahtluse all koondise staaride Alexis Sancheze ning Claudio Bravo osalemine. 112 korda koondist esindanud kapten Bravo asemel võtab postide vahel ilmselt koha sisse 36-aastane Johnny Herrera, Sancheze asendamine saaks olema mõnevõrra keerulisemaks ülesandeks, kuid pika pingi tõttu ei oleks seegi võimatu. Tšiili koondis on turniiril kõige kogenum, nende keskmine vanus on 28,7 aastat.

Kuigi Tšiili on MM-valiksarja Lõuna-Ameerika tsoonis hetkel alles neljandal ehk viimasel otse MM-ile viival kohal (ühe punkti kauguselt hingab neile kuklasse Argentina) ja viimases turniirile eelnenud sõprusmängus tunnistati Rumeenia 3:2 paremust, on koondise sihid selged. "Me saabusime Venemaale lootusrikkalt ning usume, et võime korda saata suuri tegusid," rääkis Marcelo Diaz ESPN-ile. "See on turniir, kus Tšiili võib enda jaoks püstitada uue teetähise. Me oleme elevil."

"Tšiili on suurepärane meeskond ja nad on Lõuna-Ameerika meistrid, seega on nad teoorias paremad kui Brasiilia, Argentina ning Colombia," sõnas Kameruni belglasest peatreener Hugo Broos pressikonverentsil. "Et mäng võita, peab ründama, ei saa 90 minutit enda värava ees mängida ning ühele võimaluse lootma jääda. Meil on pühapäevaks planeeritud ründav taktika, kuid me oleme ka Tšiili ründevõimalustest teadlik."

Ka Kamerun on vastaste karistusala lähedale jõudes ohtlik. Legendaarse Samuel Eto’o järel koondise esiründaja aunimetuse pälvinud Vincent Aboubakar on värava löönud kõigis viimases kolmes koondisemängus, kus ta väljakule pääsenud on, kaasa arvatud veebruarikuises Aafrika rahvuste karika finaalis Egiptuse vastu. Tema kõrval võtab koha sisse Benjamin Moukandjo, mees, kes lõi lõppenud hooaja Prantsusmaa kõrgliiga 18. kohaga lõpetanud Lorient’i eest 13 väravat – peaaegu kolmandiku kogu meeskonna saagist. Teisel pool Aboubakari alustab ilmselt Christian Bassogog, Aafrika rahvuste karika parimaks mängijaks valitud 21-aastane talent, kes teenib leiba Hiina Superliigas.

Põnev on ka Kameruni kahe väravavahi lugu. Gianluigi Buffoni iidoliks olnud Thomas N’Kono, Joseph-Antoine Belli ning Carlos Kameni jälgedes astuvad 21-aastased nõod Andre Onana ja Fabrice Ondoa. Kuigi võiks eeldada, et Aafrika koondise esiväravavahiks on Amsterdami Ajaxiga Euroopa liiga finaalis mänginud Onana, asub maailmajagude karikaturniiril võrku kaitsma ilmselt Ondoa, kes sai sellel hooajal Hispaania esiliigas Sevilla Atletico eest väljakule vaid kahes kohtumises. Nimelt ei soovinud Onana talvise turniiri jaoks Ajaxist lahkuda ning seetõttu avaneski võimalus tema nõol, kes sellest kahe käega kinni haaras. See pole aga meeste vahel tüli tekitanud.

"Me mängisime lastena koos," meenutas Onana Ühendemiraatide ajalehele The National lapsepõlve Yaoundes. "Seejärel olime koos ka Samuel Eto’o Akadeemias. Me saame omavahel väga hästi läbi," kinnitas Ajaxi puurivaht. "Fabrice on meie esinumber ja kõik, kes teda Aafrika rahvuste karikal mängimas nägid, saavad aru, miks," kinnitas ka Broos, kelle sõnul ei ole Kameruni koondis "23 mängijast koosnev grupp, meeskonna moodustavad 23 sõpra". Kohtumise favoriit on kahtlemata Tšiili, kuid noorenduskuuri läbinud Kameruni jaoks pole see midagi uut – ka Aafrika rahvuste karikal pakuti enne turniiri algust võitjaks pigem Elevandiluurannikut, Egiptust ning Ghanat.

Võimalikud algkoosseisud:

Kamerun (4-3-3): Ondoa - Fai, Ngadeu Ngadjui, Teikeu, Mabouka – Djoum, Mandjeck, Siani – Bassogog, Aboubakar, Moukandjo

Tšiili (4-3-3): Herrera – Isla, Medel, Jara, Mena – Aranguiz, Vidal, Diaz – Fuenzalida, Rodriguez, Vargas

Viimased kohtumised:

Kamerun – Colombia 0:4, Kamerun – Maroko 1:0, Kamerun – Guinea 1:2

Rumeenia -Tšiili 3:2, Venemaa – Tšiili 1:1, Tšiili – Burkina Faso 3:0