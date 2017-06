Mehhiko päästis üleminutite väravaga Portugali vastu viigipunkti

Lahtise ja põneva kohtumise avavärava lõi Cristiano Ronaldo suurepärase söödu järel Ricardo Quaresma 35. minutil. Kolm minutit enne poolaja lõppu viigistas mehhiklaste staarründaja Javier Hernandez pealöögiga seisu.

Matši otsustavad hetked leidsid aga aset viis minutit enne lõpuvilet - Portugali äärekaitsja Cedric Soares lõi 86. minutil oma koondisekarjääri esimese värava, kuid Hector Moreno saatis nurgalöögist tulnud palli peaga lisaminutil Rui Patricio selja taha. Seisuga 2:2 kohtumine ka lõppes.

Enne kohtumist:

Kui vaateväljas on Cristiano Ronaldo, kipub jutt tahes-tahtmata ka temale minema. Hispaania ametivõimud süüdistavad Madridi Reali ja Portugali koondise staari maksupettuses, mistõttu on mees hispaanlaste peale väidetavalt tulivihane ning otsustanud Realist lahkuda. Olgu tõde ning kogu saaga lõpptulemus milline tahes, peab vahetult enne maailmajagude karikat hoo sisse saanud skandaali taaka kandma kogu Portugali koondis.

Ei pea olema selgeltnägija, et arvata, millised küsimused pressikonverentsi domineerisid ning nii koondise peatreener Fernando Santos kui tipuründaja Andre Silva pidid neid järjepidevalt pareerima. "Mul on mängijatega kokkulepe ning me lahendame oma isiklikke muresid koondisest eemal," sõnas Santos. "Need teemad ei puuduta meid." "Ronaldo on motiveeritud ja ta võtab turniiri väga tõsiselt," rääkis Silva. "Ta on treeningutele pühendunud ning mõtleb vaid mängule Mehhiko vastu."

"Me mängime Portugali, mitte ainult Cristiano vastu," tõdes ka Mehhiko puurivaht Guillermo Ochoa. "Me teame, milline mängija ta on, kuid tema kõrval on teisigi andekaid mehi, kellel peame silma peal hoidma." Nii ka on – lisaks Ronaldole ja hiljuti AC Milaniga liitunud Andre Silvale on Portugalil ründefaasis võimalik väljakule panna Manchester City uus täht Bernardo Silva ning Euroopa tippklubide vaateväljas olev Sportingu ääremängija Gelson Martins. Noorematele meestele pakuvad jätkuvalt konkurentsi vanameistrid Nani ja Ricardo Quaresma.

Sarnaselt Portugalile on oma parimas koosseisus Venemaale saabunud ka Mehhiko, kes on neli vooru enne järgmise aasta MM-i valiksarja Põhja- ja Kesk-Ameerika tsooni otsustava turniiri lõppu koha lõppvõistlusel juba sisuliselt broneerinud – neljandal ehk play-off’i viival kohal olevat Panamat edestab tabeliliider seitsme punktiga. Mehhiko on paljude jaoks maailmajagude karikaturniiri peafavoriit, sest koondise kolumblasest peatreener Juan Carlos Osorio on pärast aasta tagasi toimunud Copa America Centenario veerandfinaalis Tšiililt saadud häbistavat 0:7 kaotust mehhiklased taas enda poolele võitnud ning koondise enda taktikepi järgi mängima pannud.

Kui Mehhiko suurim staar Javier "Chicharito" Hernandez kaks aastat tagasi esmakordselt Osorioga kohtus, küsis kolumblane, mis tegi sir Alex Fergusoni mehhiklase silmis niivõrd silmapaistvaks figuuriks. Meeskonda kuulub kaks tosinat mängijat, rääkis Hernandez Osoriole. Vaid 11 pääsevad platsile ja seitse pingile, ülejäänud teavad, et nad ei saa õhtu jooksul väljakule joosta. Fergusoni andeks oli Chicharito arvates see, et meeskonna ühiste eesmärkide nimel tegid rahulolevalt tööd kõik mängijad. Nüüd on Mehhiko staari arvates selleni jõudnud ka Osorio.

"Paljud treenerid ütlevad mängijatele lihtsalt, et nad ei saa väljakule," rääkis Hernandez hiljutises intervjuus Sports Illustratedile. "Tal on aga üks omadus, mida paljudel teistel pole: ta kuulab. Ta räägib mängijatega ning tahab kuulda, mis neil öelda on. Kui keegi mängib minu asemel, tean, miks treener nii on otsustanud. Ma olen oma koondisekaaslastega koos mänginud peaaegu kümme aastat, aga ma tunnen midagi täiesti uut. Kõik on õnnelikumad, me tahame treenida, meile meeldib treenida. Ta muudab Mehhiko (jalgpalli) paremaks."

Juhul, kui mõlemad väljakule pääsevad, tasub kahtlemata silma peal hoida kahel 1995. aastal sündinud ülikiirel mängumehel – portugallasel Gelson Martinsil, keda seostatakse Liverpooliga ning mehhiklasel Hirving Lozanol, kelle üle peavad väidetavalt duelli Lissaboni Benfica ning Manchester City. Talendikatel ääremängijatel on võimalikele kosilastele nii mõndagi tõestada ja seetõttu võib nende repertuaarist sellel turniiril oodata säravaid esitusi.

Võimalikud algkoosseisud:

Portugal (4-3-3): Rui Patricio – Guerreiro, Jose Fonte, Pepe, Cedric Soares – Carvalho, Andre Gomes, Moutinho – Ronaldo, Bernardo Silva, Andre Silva

Mehhiko (4-3-3): Ochoa – Salcedo, Araujo, Moreno, Layun – Guardado, Herrera, Fabian – Vela, Lozano, Hernandez

Viimased kohtumised:

Läti – Portugal 0:3, Portugal – Küpros 4:0, Portugal – Rootsi 2:3

Mehhiko – USA 1:1, Mehhiko – Honduras 3:0, Mehhiko – Iirimaa 3:1