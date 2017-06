Tartu Bigbanki sidemängija siirdub Portugali kolmandasse meeskonda

"Olin avatud erinevatele variantidele ja Portugali klubi pakkumine oli igati hea, et teha esimene samm välismaale. Klubi osaleb ka Challenge Cup'i sarjas, mis on samuti positiivne. Peamiseks argumendiks oli muidugi see, et nad näevad mind põhisidemängijana. Sooviksin tänada Tartu Bigbanki ja kõiki treenereid, kes on mind sel teel aidanud," sõnas Viiber pressiteate vahendusel

Robert Viiberit esindava agendi Madis Kokkuta sõnul tunti noormehe vastu huvi ka mujalt: "Konkreetne lepingupakkumine tuli esimesena Fonte do Bastardo klubilt, kuid Roberti vastu tunti huvi ka Saksamaalt ja Soomest."