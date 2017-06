Aravete kardirajal võitnud Piirimägi: hoopis teine asi kui vormelisõit

Nagu sel hooajal tavaks oli lisaks tavapärastele külalistele Baltikumist võistlemas ka sõitjad Rootsist, Soomest, Venemaalt ja Valgevenest. Osavõturohke oli kõige kiirem KZ2 klass, kus 25-ringilises finaalis oli stardirivis 13 karti.

Kuni Aravete võistluseni oli klassis kõik võidud noppinud Mark Moor, kuid neljandaks etapiks oli talle võrdväärne konkurent olemas - eelmise aasta KZ2 klassi Eesti meister Sten Piirimägi, kes võttiski Moori ees etapivõidu. Kolmanda koha sai Kairo Kivi. Piirimägi startis Eestimaal kardiroolis sel aastal esmakordselt. Tema peamiseks eesmärgiks on kanda kinnitada Põhja-Euroopa vormel-4 sarjas.

"Hoopis teine asi, mis vormel. Kõik toimub nii kiiresti ja pole energiaraasugi alles. Väga kõva klass on," sõnas Piirimägi ja kiitis konkurent Mark Moori: "Terve nädalavahetuse oli ta kas kiirem või gramm aeglasem. Ta on meeletu arengu teinud ja mul on hea meel tema üle. Ta ei teinud seda finaali kergeks mulle. Kohe üldsegi mitte."

Moor sõnas: "See oli väga õige, et Sten tuli siia võistlema, sest nüüd oli keegi, kellega võidu sõita. Rapla võistlus oli päris lihtne mu jaoks, aga see näitas minu nõrkused ära ja nüüd ma saan selle pealt õppida."

Regionaalse vormel-4 sarja järgmine etapp sõidetakse 1mesel ja teisel juulil Suure võidusõidu raames auto24ringil. Eestlastest on samas klassis lisaks Piirimägile stardis ka Jan Meikup. Piirimägil on F4-autoga seljataga kaks võistlusnädalavahetust ja neli testipäeva ning pjedestaalile ta veel jõudnud pole.

"Valmis olen nii palju, kui mul on neid kilomeetreid all. Ma suudan oma parima välja tuua, aga, kuna mul on nii vähe sõidetud, siis kindlasti jääb sellest väheks," arvas Piirimägi.

Aravete etapil võtsid klassivõidud veel Priit Sei, Siim Leedmaa, Ragnar Veerus, Jan Kalmet, Karl Sei, Randel Evestus ja Mark Dubnitski. Kardispordi meistrivõistlused jätkuvad juuli keskpaigas traditsioonilise pika nädalavahetusega Hiiumaal, Käinas.