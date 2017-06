Portugali ründaja Andre Silva: me pole turniiri suursoosikud

Esimest korda sel turniiril osalev Venemaa asus kohtumist Okeaania meistri vastu juhtima 31. minutil, kui Denis Glušakov palli Uus-Meremaa värava poole teele saatis. Kokkuvõttes läks see protokolli kirja siiski Michael Boxalli omaväravana. 69. minutil lõi Venemaa ründaja Fjodor Smolov nende teise tabamuse. Uus-Meremaa parim võimalus avanes 78. minutil, kuid palli väravasse siiski ei saadud.

Pühapäeval kohtuvad A-alagrupis Euroopa meister Portugal ja Põhja ning Kesk-Ameerika tšempion Mehhiko. B-alagrupis lähevad omavahel kokku Aafrika ja Lõuna-Ameerika meistrid ehk Kamerun ja Tšiili.

Tšiilil tuleb kamerunlastega seejuures kokku minna ilma oma väravavahi Claudio Bravota, kes sai treeningul viga. Tšiili koondisel on ka kindel seisukoht, kes on turniiri soosikud.

"Meie ei ole soosikud. Mina arvan, et favoriidid on Saksamaa ja Portugal. Väide, et Cristiano Ronaldo on pika hooaja tõttu väsinud, pole minu arvates just eriti lugupidav. Ronaldo on oma võimete kõrgusel ja ei tulnud

kindlasti siia ainult ringreisile. Mina usun, et ta tuli siia seda turniiri koos oma koondisega võitma, täpselt samamoodi nagu EM-il," arvas Tšiili koondise kaitsja Gonzalo Jara pressikonverentsil.

Portugali koondis on turniirile saabunud peaaegu oma tugevaimas koosseisus. Möödunud aasta Euroopa meistrivõistluste võidukast koondisest on seekord puudu vaid kaks märkimisväärset nime - nooruke Renato Sanches ja EM-i võiduvärava löönud vahetusmees Eder. Favoriidikoormat Portugal siiski enda õlule ei taha.

"Ma ei ole nõus kellegagi, kes väidab, et Portugal on turniiri suursoosik. Siin on ka teisi häid meeskondi ning ainus, mida ma võin öelda, on see, et meie ambitsioonid on suured ning me anname endast parima," sõnas Portugali ründaja Andre Silva.

Mõlemast mängust näeb otseülekannet ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis.