Martin Kupper: eluloomake hakkab tagasi tulema

Rio olümpiamängudel 4. koha saavutanud Martin Kupperit on sel hooajal vaevanud terviseprobleemid. Tänavuse parima 62.86 heitis ta juba kolm kuud tagasi ning viimastel nädalatel jäid kettakaared aina lühemaks. Kolmel võistlusel järjest alla 60-meetriste tulemustega leppinud Kupper suutis laupäeval Pärnus heita 61.86.

"Viimased päevad tekitavad juba kindlust, et võib-öelda, et enesetunne on parem ja eluloomake hakkab tagasi tulema. See on eelduseks, et saab ka tehnilise poole pealt asju paremaks muutma hakata," rääkis Kupper ETV spordiuudistele.

Maailmameistrivõistluste norm on 65 meetrit. Selle täitmiseks on aega veel viis nädalat: "Esimene eesmärk on enesetunde paranemisel heita norm ära ja siis tegusid teha MM-il. See on mu kindel eesmärk."

Jooksurajal oli võistluspäeva üks paremaid tulemusi Diana Suumanni võiduaeg tõkkesprindis 13,63. Ligi paari kümnendiku võrra isiklikku rekordit parandanud Suumann tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis esikümnesse.

"Jäin tulemusega väga rahule. Tegelikult seda juba oligi oodata, sest talvine hooaeg läks väga hästi. See (tulemus) oli aja küsimus," rõõmustas Suumann.

Seitsmevõistleja Grit Šadeiko võitis kaugushüppe 6.01-ga ning Tähti Alver kolmikhüppe isikliku rekordiga 13.39.

Meeste 100 meetri jooksus oli kiireim Marek Niit 10,61-ga, Tony Nõu võiduaeg 200 m jooksus 21,53 on isiklik rekord ning samuti Jander Heili kuulitõuketulemus 18.85.