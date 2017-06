Martin Allikvee: Tartus selline aeg ujuda on kõva sõna!

Rio olümpiamängudel võistelnud Martin Allikvee lõpetab tänavuse pika raja hooaja just Eesti meistrivõistlustega, sest ees ootab ajateenistus kaitseväes.

200 meetri rinnuliujumise Eesti rekordimees on aga praegu nii heas vormis, et suutis ka sprindis oma tugevad kodused konkurendid kindlalt selja taha jätta. Ujudes finaalis võiduajaks 28,25 kordas Allikvee isiklikku rekordit.

"Ma olen kindlasti rahul, sest ma ujusin MK-etapi finaalis täpselt sama tulemuse. Siin Tartus selline tulemus ujuda, see on kõva sõna!" arvas Allikvee.

Erinevalt Allikveest valmistub teisena lõpetanud Filipp Provorkov MM-iks ning tänane tulemus 28,60 jäi pisut alla mai lõpus Riias ujutud hooaja tippmargile.

"Hakkasin jõusaalis tööd tegema, sest eesmärgiks on võistelda MM-il. Tahtsin täna maksimaalselt hea aja ujuda vaatamata sellele, et praegu on lihas kinni. Võib rahule jääda," arvas Provorkov.

Naistest ujus avapäeva parima tulemuse Veronika Olem, kes läbis 100 meetrit selili juunioride Eesti rekordiga 1.03,12. Sel hooajal suure arenguhüppe teinud 16-aastane kohtla-järvelanna tõstab eelkõige esile oma treenerit Sergei Mihhailovit.

"Vahetasin treenerit ja uute treeningutega hakkasin ka oma tulemusi parandama. Suuremad muutused toimusid just füüsilises ettevalmistuses," selgitas Olem.

Viimase kolme aasta Eesti parim naisujuja Maria Romanjuk võitis täna 50 meetrit rinnuli ajaga 32,14.