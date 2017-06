Kaaberma: tüdrukud tahtsid liiga palju võita ja närv ei pidanud vastu

Avavoorus vaba olnud Eesti naiskond võitis veerandfinaalis Poola torgetega 34:26, kuid kaotas poolfinaalis kindlalt Prantsusmaale 35:45. Edasi tuli naiskonnal tunnistada pronksimatšis ka Rumeenia paremust 38:45.

"Loomulikult läksid tüdrukud medali peale välja, kas just päris kulla, aga nad kindlasti lootsid, et mingi medal tuleb. Prantsusmaa vastu ei saanud keegi ja võideti vaid üks minimatš. Kõige rohkem jääb kripeldama Rumeeniaga matš kolmanda koha peale. Seal me saime juhtima, vahepeal oli 7:2 seis, kuid siis hakkasid miinused tulema," selgitas koondise peatreener Kaido Kaaberma ETV spordiuudistele.

Viimase viie aasta jooksul naiskonnavõistluses kahel korral Euroopa meistriks tulnud, korra hõbeda ja korra pronksi võitnud Eesti vehkles küll teada-tuntud koosseisus( Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Kristina Kuusk), kuid naiskonna peatreeneri hinnangul taheti ühel hetkel liigagi võita. Võimalus medalijada jätkata avaneb nüüd kuu aja pärast MM-il.

"Ma arvan, et tüdrukud tahtsid liiga palju võita ja närv ei pidanud vastu. See on see probleem. Ma ei usu, et tehnika või treenituse taha asi jäi," lisas Kaaberma.