Rallikrossi Eesti meistrivõistluste kolmas etapp kujundas jõujooni

Tänastes sõitudes oli näha, et kuigi kellelegi veel karikat ega medalit hooaja kokkuvõttes ennustada ei saa, hakkavad jõujooned tasapisi paika loksuma.

Supercar

Pärast positiivset sähvatust Norras toimunud EM-etapil, kus ühes eelsõidus saavutati karmis konkurentsis 16. koht, püsis Andri Õun Vasalemmas terve päeva vankumatult liidripositsioonil. Kui möödunud etapil Laitses tegi Priit Karjus ülitugevad eelsõidud ja sai seejärel finaalis maitsta kaotusekibedust läbi tehnika altvedamise, siis täna olid piloot ja tehnika paremini kooskõlas, mis lubas näidata eelsõitudes teisi ja kolmandat aega ning lõpetada finaalis kohe Õuna järel. Seido Nõmmküla pidi Laitses saavutatud liidripositsiooni aga loovutama ja leppima sel korral kolmanda kohaga. Kuigi ühes eelsõidus õnnestus Nõmmkülal finišeerida ka teisena, siis kõvemale tulemusele täna tema hammas peale ei hakanud.

Supercar klassi esikolmik:

1. Andri Õun (Ford Fiesta)

2. Priit Karjus (Mitsubishi Lancer Evo)

3. Seido Nõmmküla (Mitsubishi Lancer Evo)

Touringcar

Tagaveoliste klassis käis täna terve päeva kõige tihedam rebimine nelja mehe vahel. Juba eelsõitudes jagasid kahte kõrgemat kohta peamiselt Einar Valdmaa ja Raido Notton. Kohe nende järel kruvisid omavahel pinget Siim Sündema ja Kalmer Vaht. Poolfinaalides jätkas kiiret sõitu ja tarku taktikalisi valikuid jokkerringide läbimisel Notton. Kohe tema kannul oli Vaht, kelle autole sarnaselt Laitse rajaga käisid Vasalemma kiired lõigud üle jõu. Sündema ja Valdmaa olid küll oma poolfinaali eesotsas, aga aegu võrreldes nad eelpoolnimetatule kannule ei jõudnud. Finaalis hakkasid Notton ja Vaht mitte kõige õnnestunuma stardi järel tasapisi koht koha võrra ülespoole rebima. Finaalis nägigi ruudulist finišilippu esimesena sel hooajal seni veel poodiumikohata olnud Notton. Vaht ja Sündema järgnesid Nottonile aga samas järjekorras nagu eelmisel etapil.

Touringcar klassi esikolmik:

1. Raido Notton (BMW 320)

2. Kalmer Vaht (Lada VFTS)

3. Siim Sündema (BMW 318)

Super1600 ja Junior1600

Kuigi esimeses eelsõidus loovutas käigukastiprobleemidega maadelnud Janno Ligur esikoha Siim Salurile ja teise aja Mihkel Varulile, kulges ülejäänud päev sarnaselt Laitsele Liguri taktikepi all – rohkem Karksi-Nuiast pärit mees kellelegi ühtegi võimalust Vasalemmas ei andnud. Kui poolfinaalis pääses korraks pildile ka Riho Loit, võib öelda, et sama kindel, kui oli finaalsõidus Liguri edumaa Saluri ees, oli Saluri edu järgmise sõitja Varuli ees. Nii saigi Vasalemma poodium täpselt samasugune nagu eelmisel etapil Laitses.

Noorte arvestuses näitab jätkuvalt kindlat kätt ja tugevat potentsiaali Marko Andreas Muru, kes lõpetas täismeeste finaali neljandana ning hoidis seega ka juuniorklassi arvestuse liidripositsiooni.

Super1600 klassi esikolmik:

1. Janno Ligur (Škoda Fabia)

2. Siim Saluri (Citroen C2)

3. Mihkel Varul (Peugeot 206)

Junior1600 klassi järjestus:

1. Marko Andreas Muru (Honda Civic)

2. Martin Juga (Lada Samara)

Crosskart Xtreme

Eelmisel etapil Laitses välja kujunenud esikolmik jätkas võidutsemist ka Vasalemmas. Kui eelsõitude kokkuvõttes hoidis esimest positsiooni Sven Kokla, kellele järgnesid Raul Orav ja Eero Nõgene, pöörati finaalis tulemus vastupidiseks ning finišijoone ületas esimesena Nõgene. Teisele kohale jäi täna Orav ning kolmandaks sõitis end Kokla.

Crosskart Xtreme klassi esikolmik:

1. Eero Nõgene

2. Raul Orav

3. Sven Kokla

Vasalemmas peetud kolmanda etapi täpsed tulemused on nähtavad SIIN.

Järgmine rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapp toimub 8. juulil Võrumaal Missos.