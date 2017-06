Ronaldo väidetav soov Realist lahkuda on jalgpallimaailma kihama pannud

Portugallast süüdistatakse 14,7 miljoni euro suuruses maksupettuses, mis leidis väidetavalt aset aastatel 2011-2014. "On selge, et jalgpallur ei üritanud maksudest kõrvale hoiduda," avaldas Ronaldo agentuur Gestifute süüdistustele vastanud pressiteateas, samuti toetab portugallast tema koduklubi Real. Mitmed väljaanded kirjutasid aga reedel, et Ronaldo on süüdistustes pettunud ning soovib Hispaaniast lahkuda, teiste hulgas avaldas vastavasisulise uudise ka brittide BBC.

"Võib-olla on ta lihtsalt ärritunud," rääkis aastatel 2006-2009 Reali presidendiks olnud Ramon Calderon BBC-le. "Võib-olla oli see midagi, mida ta ütles, kui ta oli tõeliselt vihane. Me ei tea seda veel. Ta on siin olnud õnnelik ning aidanud meil nelja aasta jooksul võita kolm Meistrite liiga trofeed, seega loodan, et ta jääb."

"Kui ta on tõesti oma otsuse teinud, arvan, et seda saab olema väga raske muuta," jätkas Calderon. "Ta on väga kindlameelne ja oma soove alati selgelt väljendanud. Kui ta lahkub, ei näe ma teda mängimas Hiinas või Lähis-Idas. Ta tahab võita tiitleid ja isiklikke auhindu."

AS kirjutas eile, et Ronaldo tegi oma otsuse Madridist lahkuda juba enne Meistrite liiga finaali, Marca andmetel rääkis Ronaldo oma koondisekaaslastele, et ei lähe suvise maailmajagude karikaturniiri järel tagasi Reali.

Midagi otsustavat pole veel selgunud ja paljude väljaannete arvates on Ronaldo otsuse taga mehe ja tema agendi soov uueks, senisest veelgi paremaks lepinguks. Novembris sõlmis Portugali staar Realiga lepingu aastani 2021, mehe väljaostuklausliks on üks miljard eurot ning seetõttu on mitmed klubisid sotsiaalmeedias end juba humoorikalt "oksjonilt" välistanud.

The club has no comment to make at this time regarding Cristiano Ronaldo's rumoured move to Salisbury #COYW — Salisbury FC (@SalisburyFC) June 16, 2017

We can confirm we won't be holding talks with Cristiano Ronaldo ???? #BWFC https://t.co/dw4Z9p76qR — Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) June 16, 2017