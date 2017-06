Šveitsi velotuuri üldliider kiitis etapivõidu järel Taaramäed

Šveitsi velotuuri seitsmenda etapi võitnud ja üldliidriks tõusnud Simon Špilak (Katjuša-Alpecin) ei unustanud pärast finišit tänada ka abimehi, teiste seas võtmerolli etendanud Rein Taaramäed. Just eestlane oli see, kes Špilakit 12 km pikkusel lõputõusul vedas ja konkurentidega vahet kasvatada aitas.

"Tundsin juba hommikul, et mul on head jalad," vahendab Rattauudised.ee hooaja esimese võidu pälvinud 30-aastase Špilaku sõnu. "Meil oli plaan ja meeskond tegi väga head tööd. Mul polnud võimalust halvasti sõita. Baptiste Planckaert ja Jhonatan Restrepo olid etapi alguses eest ära ning teised kaitsesid mind tuule eest. Taaramäe tõi meile juua ja ka lõpus oli ta minuga, tehes suurepärast tööd."

Špilak edestab 52 sekundiga Damiano Carusot (BMC) ja 1.05-ga Steven Kruijswijkki (LottoNl-Jumbo), mis tähendab, et Sloveenia rattur on lähedal 2015. aasta Šveitsi tuuri üldvõidu kordamisele. Laupäevane etapp on mõeldud sprinteritele, tuuri lõpetab 28,6 km temposõit.

"7-8 kilomeetrit enne lõppu jätsin Taaramäe ja Joe Dombrowski maha. Võib-olla oli see liiga vara, kuid mida ma teha sain? Pidin meeskonnale särgi tooma," ütles Špilak. "Oleme suutelised laupäevast etappi kontrollima. Ma pole ka temposõidus väga halb."

See oli Katjuša-Alpecinile käesoleval hooajal üheksandaks võiduks.