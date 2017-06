VAATA OTSE | Maailmajagude karikas: Venemaa – Uus-Meremaa

Enne mängu:

"Me ei taha sellest turniirist vaid osa võtta, vaid teha midagi tõeliselt erilist," rääkis Uus-Meremaa peatreener Anthony Hudson mängueelsel pressikonverentsil. "Me tahame teha midagi sellist, mida Uus-Meremaa pole varem teha suutnud – maailmajagude karikaturniiril mäng võita." Valitsev Okeaania meister osaleb turniiril neljandat korda, kuid üheksast seni peetud kohtumisest on saavutatud vaid üks viik.

Uus-Meremaa jaoks on tänane kohtumine ajaloolise võidu võtmiseks sellel turniiril ilmselt ka parimaks võimaluseks, sest lisaks neile ja Venemaale kuuluvad A-gruppi veel tugevad Portugal ning Mehhiko. Kaugelt kohale sõitnud koondise eest ei saa kaasa teha keskkaitsjast kapten Winston Reid, kelle koondisekarjääri on seganud mitmed vigastused. 28-aastane Reid on Uus-Meremaad esindanud vaid 21 ametlikus kohtumises. Uus-Meremaa kaptenipaela kannab Venemaal 25-aastane ründaja Chris Wood, kes lõi lõppenud hooajal Leeds Unitedi eest Inglismaa esiliigas 44 mänguga 27 väravat.

Venemaa koondise nimekirjast ei leia jalgpallisõbrale tuttavaid nimesid nagu Sergei Ignaševitš, Igor Denissov, Aleksandr Kokorin ning Pavel Mamajev, samuti ei ole meeskonna nimekirjas kaksikvendi Berezutskeid. Pärast pettumust valmistanud EM-i on peatreener Stanislav Tšertšessov teinud koondises hulgaliselt muutusi, kuid ei saa öelda, et kodusel turniiril oleks meeskond noor ja kogenematu – 23 mängijast 11 on 30-aastased või vanemad. Kindlasti saavad noored aga oma võimaluse, luubi all tasub hoida 21-aastast Moskva CSKA keskväljameest Aleksandr Golovinit ning tema eakaaslast, Moskva Lokomotiivis mängivat Aleksei Mirantšuki.

Kõik nimekirja kuuluvad mängijad teenivad leiba Venemaa kõrgliigas, Moskva Spartak on esindatud viie ning Rostov nelja palluriga. Uus-Meremaa koondislastest mängivad kodumaal vaid viis, nende koosseis on võrdlemisi noor (14 mängijat on 25-aastased või nooremad). Üheks Venemaa silmapaistvamaks mängijaks on 27-aastane ründaja Fjodor Smolov, kes on Krasnodari eest löönud kahel viimasel hooajal vastavalt 20 ning 18 väravat. Kahe ründestaari Smolovi ja Woodi omavaheline duell saabki ilmselt olema üheks õhtu huvitavamaks.

ETV2 otseülekanne algab kell 17.50, mängu kommenteerib Alvar Tiisler, stuudiovestlust ohjab Aet Süvari.

Võimalikud algkoosseisud:

Venemaa (3-5-2): Akinfejev – Kudrjašov, Vasin, Šiškin – Kombarov, Golovin, Gazinski, Glušakov, Samedov – Buhharov, Smolov

Uus-Meremaa (5-3-2): Marinovic – Colvey, Tzimopoulos, Wynne, Durante, Boxall – McGlinchey, Thomas, Rojas – Smeltz, Wood

Viimased kohtumised:

Venemaa – Tšiili 1:1, Ungari – Venemaa 0:3, Venemaa – Belgia 3:3

Valgevene – Uus-Meremaa 1:0, Põhja-Iirimaa – Uus-Meremaa 1:0, Uus-Meremaa – Fidži 2:0