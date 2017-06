TÄNA | Kontaveit jahib kohta karjääri teises WTA turniiri finaalis

Hollandis ’s-Hertogenboschis toimuval WTA tenniseturniiril on Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 49.) jõudnud poolfinaali.

Pääsu eest finaali heitleb Kontaveit maailma edetabelis 37. kohal oleva ukrainlanna Lesia Tsurenkoga, kes oli eelmisel aastal Guangzhous eestlannast parem 6:4, 6:2. "Usun, et olen edasi arenenud ja mängin ise ka paremini. Loodan, et nüüd on teistsugune mäng," sõnas Kontaveit vastase kohta ETV-le.

Võit tähendaks Kontaveidile kohta karjääri teises WTA turniiri finaalis. Aprillis jäi ta Bieli turniiri otsustavas matšis 4:6, 6:7 (6) alla talendikale tšehhitarile Marketa Vondroušovale.

Kontaveidi ja Tsurenko poolfinaal algab peaväljakul eeldatavalt kell 14, teises poolfinaalis lähevad vastamisi horvaatlanna Ana Konjuh (WTA 33.) ning venelanna Natalia Vihljantseva (WTA 74.).