Kontaveit sai maailma 37. reketi üle raske võidu ja pääses finaali

21-aastane eestlanna sai täpselt kahetunniliseks veninud kohtumises 6:3, 6:7, 6:2 jagu seitsmendana asetatud 28-aastasest ukrainlannast Lesia Tsurenkost (WTA 37.).

Finaalis mängib Kontaveit venelanna Natalia Vihljantsevaga (WTA 74.), kes 6:3, 7:5 oli parem horvaatlanna Ana Konjuhist (WTA 33.).

Enne kohtumist:

Tsurenko oli eelmisel aastal Guangzhous eestlannast parem 6:4, 6:2. "Usun, et olen edasi arenenud ja mängin ise ka paremini. Loodan, et nüüd on teistsugune mäng," sõnas Kontaveit vastase kohta ETV-le.

Võit tähendaks Kontaveidile kohta karjääri teises WTA turniiri finaalis. Aprillis jäi ta Bieli turniiri otsustavas matšis 4:6, 6:7 (6) alla talendikale tšehhitarile Marketa Vondroušovale.

Kontaveidi ja Tsurenko poolfinaal algab peaväljakul eeldatavalt kell 14, teises poolfinaalis läksid vastamisi horvaatlanna Ana Konjuh (WTA 33.) ning venelanna Natalia Vihljantseva (WTA 74.), 6:3, 7:5 võitjana väljus kohtumisest venelanna.