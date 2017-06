Vastuolulisel Krestovski staadionil algab täna maailmajagude karikaturniir

Jaapanlasest arhitekti Kisho Kurokawa projekteeritud Krestovski staadionil löödi kopp maasse juba kümme aastat tagasi, kuid avalikkusele tehti uksed lahti alles selle aasta aprillis. Algse plaani järgi pidi staadion valmima 2008. aastaks ning maksma ligikaudu 200 miljonit eurot, kuid erinevate tagasilöökide tõttu jäeti ehitus algfaasis mitmel korral pooleli. 2009. aastal taganes ehitust finantseerinud energiakontsern Gazprom. 2016. aasta juulis haaras suurprojekti ohjad linnavalitsus eesotsas Peterburi asekuberneri Igor Albiniga, kes palkas ehituse lõpuni viimise eesmärgil 4000 lisatöölist.

Tunnustatud Norra jalgpalliajakiri Josimar avaldas märtsis, et nende 4000 hulgas on Krestovski staadioni ehitusel ametis olnud vähemalt 110 põhja-korealast, kes on töötanud seadusevastaselt pikki päevi ning olnud sunnitud magama vanades laevakonteinerites. Juuni alguses uuris tööliste olukorda lähemalt ka Guardian ning leidis, et möödunud aasta augustist novembrini töötas 190 põhja-korealast Krestovski staadionil esmaspäevast pühapäevani vähemalt 11 tundi päevas. Niigi madalatest palkadest on põhja-korealased sunnitud Pyongyangi valitsusele andma 30-50 protsenti; Põhja-Korea teenib välismaale, peamiselt Hiinasse ja Venemaale saadetud tööliste pealt kuni kaks miljardit eurot aastas. "Need mehed kardavad inimestega rääkida," kommenteeris Guardianile üks kohalik alltöövõtja. "Nad ei vaata kellelegi otsa. Nad on kui sõjavangid."

Inimõiguste eest seisva mittetulundusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) kolmapäeval avalikustatud raportist selgub, et järgmisel suvel Venemaal toimuval MM-il kasutusse minevate staadionite ehitamisel on hukkunud vähemalt 17 inimest. "See peaks olema äratuskellaks," rääkis ehitus- ning puidutööliste rahvusvahelise ametiühingu (BWI) peasekretär Ambet Yuson ajalehele New York Times. "Neil on kogemused Sotši olümpiamängudest (seal hukkus rajatisi ehitades vähemalt 70 inimest - toim.) ja nad peaksid sellest õppima. Sotšile tagasi vaadates juhtus suurem osa õnnetusi ja surmajuhtumeid ehituse lõppfaasis. Seekord peaksid nad targemad olema."

Nii Josimari kui Guardiani hinnangul on Krestovski staadion läinud maksma enam kui poolteist miljardit eurot ning selle summa sisse ei kuulu staadioni juurde viivate teede ning metroojaama ehituse kulud. "Kogu projekti lõpphinnaks võib olla üle kolme miljardi dollari," rääkis Josimarile Dmitri Suhharov korruptsioonivastasest organisatsioonist Transparency International. "Meie hinnangul oleks lõplik maksumus pidanud olema kolmandiku võrra väiksem kui ehituse reaalne lõpphind." "Mitte kuskil mujal Venemaal ei ole varastatud rohkem raha, kui selle staadioni ehitamise ajal," sõnas hinnatud Venemaa jalgpalliajakirjanik Igor Rabiner veebilehele Futbolgrad 2015. aastal.

Kõigele negatiivsele vaatamata pannakse turniiril täna pall mängu ning kuigi Saksamaa on otsustanud põhimängijatele puhkust anda ja Venemaale saata noortest ja end seni vähetõestanud mängijatest koosneva koondise, on nii Portugal, Tšiili kui Mehhiko kohal täisrivistuses ja see annab alust loota, et ees ootab nii mõnigi põnev kohtumine. Võõrustajariik Venemaa loodab kahe järgneva nädala jooksul maailmale tõestada, et 2018. aasta MM saab toimuma heades tingimustes ning ilma ebameeldivate vahejuhtumiteta.