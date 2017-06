Igor Prins: suutsime teisel poolajal võimalused ära lüüa

Kui avapoolaja võitis Levadia kõigest 1:0, siis peatreener Igor Prinsi sõnul oli neil teisel poolajal rohkem õnnestumisi. "Saime kuidagi paremini palli käima. Siin Paides on väga keeruline mängida, eelmistestki aastatest on halbu mälestusi. Esimene poolaeg oli võib-olla palju eksimusi, kus lasime kiirrünnakuid vastu teha ja teine poolaeg suutsime võimalused ära lüüa. Ei eksinud."

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko oli oma hoolealuste juures rahul võitlusvaimuga. "Me võitleme iga mäng olenemata vastasest, aga päeva lõpus loeb, mis tablool on. Täna 5:2 kaotus ja peame tunnistama, et vastane oli täna igas elemendis parem."