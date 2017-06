Ogier esmakordselt Eestis: mul on olnud suurepärane vastuvõtt

Sebastien, pikk päev on seljataga. Mis sa oma testi kohta ütleksid, see oli päris intensiivne?

Jah, intensiivne, aga oli väga hea päev. Ilm oli perfektne, see on minu jaoks esimene kord Eestis ning mul on olnud suurepärane vastuvõtt. Teed olid väga kiired nagu enamik teid siin, kuid Poola ralliks valmistudes on see hea. Mul oli autos hea enesetunne, nii et see oli meie jaoks suur ja hea päev.

Kuidas olid Eesti teed võrreldes Poola ja Soomega. Tuleksid siia tulevikus tagasi?

Jah, miks mitte, siin on huvitav. Profiil meenutab mulle Soomet, kuigi siin pole nii suuri hüppeid. Väga sarnased teed, pisut pehmem teepinnas, kuid ka võrreldes Poolaga on teed üsna sarnased, kuna ka Poolas on väga kiired lõigud ja lai tee. Ma arvan, et oli hea mõte tulla siia testima ning me täname Otti selle idee eest.

Räägime suurest mängust ehk WRC-st. Pool hooaega on tehtud ning üldarvestus on üsna intrigeeriv. Neli meest liiguvad tiitlivõistluses.

See saab olema nelja mehe heitlus tiitlile. See oli minu jaoks selge juba mõnda aega tagasi, kuid pärast viimast rallit ja Oti võitu on seis nelja mehe vahel isegi tihedam. Me peame kõvasti suruma veel, kõik on hästi tihe. Järgmine ralli saab olema oluline. Ma loodan, et esimesena startides ei ole tingimused kõige hullemad, kuna kruusal on alati keeruline. Eriti kui autode vahed on nii minimaalsed. Me peame kõvasti võitlema nüüd ja andma endast kõik.

Mis sa arvad, kas Ott on üks peamisi pretendente nii Poolas kui Soomes?

Teed sobivad talle ja samuti on tal parem stardipositsioon. Poolas kolmanda startida pole üldse mitte halb, kindlasti parem kui meil. Me teame, et Otile meeldivad sellised teed ja talle meeldib, kui teed on kiired. Ma arvan, et ta teeb Poolas hea esituse, samuti Soomes. Fiesta on kiiretel rallidel päris hea, mul oli tänasel testil hea tunne. Ma loodan, et ka esimesena startides suudan olla suures mängus sees.