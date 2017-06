Rainer Vassiljevist sai Šveitsis Kristo Kollo meeskonna treener

"Olen välismaale minemise nimel alates märtsist kõvasti tööd teinud ja nüüd see ka õnnestus. Minult oodatakse sama, mida olen teinud viimastel aastatel Selveris. Võistkonnas on palju noori mängijaid ja töö nendega on tuttav," ütles Vassiljev Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Olen ääretult motiveeritud ennast uues keskkonnas proovile panema."

Viimasel hooajal võitis Schönenwerd Šveitsis pronksmedali.