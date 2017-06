Sillamäe Kalevi jaoks võib käimasolev hooaeg jääda Premium liigas viimaseks

Viimaste uudiste valguses, et Sillamäe Kalevist lahkus Mindaugas Kalonase, Kassim Aidara, Mihai Turcani, Maksim Lipini ja Deniss Malovi järel ka Daniil Ratnikov ning lahkujaid võib tulla veelgi, uuris Soccernet.ee vutiliidu presidendilt Aivar Pohlakult, mida EJL farsilikuks muutuvas olukorras lahendustena näeb ja kui suur on tõenäosus, et klubi esindus- ja duubelvõistkond hooaega lõpuni ei mängi.

"Tuleb tunnistada, et Sillamäe Kalev on olnud viimastel kuudel igapäevaseks teemaks. Eks see ütleb juba ise ära, et oleme väga murelikud," sõnas Pohlak. "Järgmised kaks-kolm nädalat saavad klubi jaoks olema kriitilised ja kui lubatud rahalaeva ei saabu, tuleb hakata tegelema sellega, kuidas tagada, et klubi võimalikult soliidselt hooaja lõpuni mängiks."

"Õigupoolest on siin kaks võimalust – kui too ettevõte, kelle käest raha oodatakse, seda ka lõpuks teeb, siis saavad asjad korda; kui raha ei tule, siis pelgan, et me Sillamäe Kalevit järgmisel hooajal Premium liigas ei näe."

Pohlaku sõnul liigutakse hetkel stsenaariumi kohaselt, kus nii esindusvõistkond kui ka Esiliiga B-sse kuuluv duubelmeeskond mängivad käimasoleva hooaja igal juhul lõpuni. "On olemas ka kriisiplaan, mille järgi Sillamäe U21 võistkond jätab Esiliiga B hooaja pooleli ja klubi keskendub olemasolevate mängijatega Premium liiga hooaja lõpunimängimisele."

