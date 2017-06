36-aastane Felipe Massa loodab vormel-1 karjääri jätka

"Tunnen ennast hästi, olen tööga rahul ja mul on head suhted kogu tiimiga," ütles 36-aastane brasiillane. "Kõige tähtsam on aga see, et enda arvates olen ma konkurentsivõimeline."

Seetõttu loodab Maasa autospordi kuninglikus klassis jätkata. "Kõige selle juures oleksin õnnelik, kui saaksin ka tulevikus teha tööd, mida olen alati tahtnud teha ehk sõita vormel-1 sarjas," lisas ta.