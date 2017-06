Hispaania meistrivõistlustel ei tohi ketaspidureid kasutada

Ketaspiduritega seonduv on pälvinud palju tähelepanu ja tekitanud vastakaid arvamusi. Kukkudes lõikehaavu saanud ratturid on vigastustes süüdistanud ketaspidureid. Samas näitavad mitmed katsed, et ketaspidureid on võimalik peatada ka palja käega, vahendas Rattauudised.ee.

Käesoleval hooajal andis Rahvusvaheline Jalgratta Liit (UCI) loa tipptasemel ketaspidureid kasutada. Tom Boonen proovis seda jaanuaris peetud San Juani velotuuril. Ka mitmed teised meeskonnad nagu Katjuša-Alpecin, Quick-Step Floors, Team Sunweb ja Cannondale on ketaspidurite peale üle läinud. Tõsi, mitte kõik nimetatud tiimide ratturid.