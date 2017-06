Inglismaa esiliigaklubi tegi pakkumise Chelsea legendile

Inglismaa esiliiga ehk Championshipi sarja kuuluv Birmingham City on teinud pakkumise endisele Londoni Chelsea keskkaitsjale John Terryle.

22 aastat Chelseat esindanud Terry leping lõpeb klubiga 30. juunil. Viimasel hooajal tuli 36-aastane endine Inglismaa koondislane Chelseaga ka viiendat korda Premier League'i võitjaks, vahendas Soccernet.ee.

Kuigi Terryt nähti hiljuti praeguse Aston Villa peatreeneri Steve Bruce'iga golfi mängimas ja spekuleeriti, et mees ongi Villaga liitumas, siis teadaolevalt on konkreetse pakkumise teinud vaid Birmingham. Lisaks on huviliste hulgas West Bromwich Albion, kuid peale Terry hoitakse silma peal ka Chris Smallingul, kes võib olla Manchester Unitedist lahkumas.

Birmingham City peatreener ja Tottenhamiga suuri tegusid teinud Harry Redknapp avaldas, et Terry kuuluks tema plaanidesse tuleval hooajal. "Mulle meeldiks teda klubis näha. Ta on fantastiline kapten ja suurepärane liider," ütles Redknapp raadiokanalile talkSPORT.

"Oleme teinud talle hea pakkumise ja andnud endast parima. Kõik sõltub nüüd Johnist, aga näeksime hea meelega teda Birminghamis," avaldas Redknapp.