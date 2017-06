Eesti võistkond sai seiklusspordi EM-il hõbemedali

Reeglite kohaselt koosneb võistkond koosneb neljast liikmest, kellest vähemalt üks peab olema naissoost. Kokku tuli võistlejatel läbida 400 km kaljust ja vesist maastikku, mis pani proovile nii varustuse kui ka vaimse tugevuse. Võistlusformaat näeb ette, et igaüks paneb ise paika oma liikumisteekonna ning uneaja. Võistluse raskeimaks osaks oli 100 km pikkune kajakidistants ning kaljuronimised, mille käigus tuli üles ronida ligi 50-meetristest kaljudest ja samal ajal ka teineteist julgestada.

Eesti tugevaim võistkond, Seiklushunt Adventure Team kooseisus Reeda Tuula, Sander Linnus, Joosep Tammemäe ja Andris Ansabergs (LAT), võitlesid stardist alates kohe esikoha nimel ning see kestis nii terve võistluse. Juba esimestel kilomeetritel sai selgeks, et võitu jahivad veel ka tugev Rootsi tiim ning Vene-Ukraina võistkond. Otsustavad hetked toimusid võistluse viimasel kolmandikul, kui joon-orienteerumisega olid hädas nii rootslased kui ka Seiklushundi tiim. Sellega saavutas Vene-Ukraina tiim väikese edu, mida õnnestus hoida finišini. Eestlased suutsid küll rattaetapil enne viimast ronimist taas liidrid kätte saada, kuid kaljuronimises nii kiirelt liikuda ei suudetud ja sellega oli ka võitlus esikohale lõppenud.

Seiklushunt Adventure Team võitis peale ligi 55 tundi kestnud võistlemist hõbemedali. Esimese koha saavutanud Vene-Ukraina tiimist jäi lahutama ligi 45 minutit, samas kolmanda koha saanud Rootsit võideti ligi 30 minutiga.

Võistkonna kommentaar peale võistlust oli, et kuigi venelastest oldi füüsiliselt tugevamad, siis väike koduväljakueelis ja rajal tehtud eksimused maksid esikoha kätte. Varustus pidas õnneks vastu, samas kui mitmel võistkonnal oli probleeme nii katkiste kajakkide kui ka rattarehvidega. Võistkond otsutas terve võistluse ilma magamata läbi teha, kuigi tihti tehakse pärast 30-tunnist võistlemist kasvõi kümneminutiline unepaus - seekord selline taktika õigustas end ning kokkuvõttes saavutati igati tugev teine koht.