Tänak: tahtsin ise Eestisse testima tulla, meeskond oli sellega päri

Loetud päevad tagasi Sardiinia MM-ralli võitnud Ott Tänak alustas juba ettevalmistust kahe nädala pärast algavaks Poola ralliks. Kuna Eesti ja Poola teed on sarnased, valiti testipaigaks Lõuna-Eesti teed.

"Keskendume kõigele, kus meil tundub mingeid vajakajäämisi ja kus näeme võimalusi paremaks saada," rääkis Tänak ERR-ile. "Siinne test on konkreetselt Poola ralliks, üritame autot kiirete teede jaoks heaks saada."

Idee tuua M-Sport Eestisse tuli Tänakult endalt. Homme istub Haanja kandis Fordi rooli neljakordne maailmameister Sebastian Ogier, seejärel alustab testimist Toyota tiim. "Märtsis ja aprillis sai otsus tehtud, et tahan siia tulla ja meeskond oli sellega kohe päri," meenutas saarlane. "Ei olnud isegi mingit arutelu, otsus oli konkreetne. Pidin oma sõna andma, et teed on Poola omadega sarnased. Minu enda tulemus oleneb ka sellest, arvan, et ei olnud probleemi – tiim usaldas."

"Loomulikult saab kergelt puhkusega siduda, sain perekonna kaasa võtta ja arvan, et üks päev tööd teha - ilm on ka okei, kindlasti palju lihtsam kui kuskile reisida."

Juba Sardiinia ralli järel tõdes MM-sarja üldarvestuse kolmas mees, et Poolas ei saa lihtne olema. Eelkõige just paljude konkurentidega võrreldes nigelama stardipositsiooni pärast, kuid alla pjedestaali ei kavatase saarlane endale eesmärki võtta.

"Võib-olla võib meile kasuks tulla, kui on märg, aga kuiva ilma korral saab see jällegi miinuseks," tõdes Tänak. Sama olukord, nagu teistegi rallide puhul. Tagant tulevad sõitjad saavad võib-olla vähe puhtamad olud ja seetõttu võivad vähe kiiremad olla. Kaks korda, kui meil on seal hästi läinud, on stardikoht meid aidanud. Eks näis, mis variant see aasta on, aga olen kindel, et see ei saa lihtne olema."