Kõrgelt hinnatud noor väravavaht lahkub AC Milanist

Noore väravavahi otsusest andis neljapäevasel pressikonverentsil teada klubi tegevdirektor Marco Fassone. "Mino Raiola (Donnarumma agent – toim.) ütles mulle, et Donnarumma ei pikenda AC Milaniga lepingut," sõnas Fassone. "See on mängija lõplik otsus."

"Kümme päeva tagasi tegime mängijale tähtsa pakkumise ning kaalunud majanduslikke, isiklikke ja tehnilisi võimalusi, lükkas ta selle tagasi. Tema suhe meeskonnaga lõppeb 2018. aasta 30. juunil," lisas Fassone.

"Me uskusime, et Gigiost saab uue Milani väravavaht, sammas, millele me oleks ehitanud, kuid nüüd peame kõik ümber hindama. Mängija ja tema agendi poolt tehtud otsus tekitab meis pettumust, kuid me peame edasi liikuma. Milan liigub edasi."

Kuigi Donnarumma leping lõppeb järgmisel suvel, võivad Euroopa suurklubid otsustavaid samme astuda juba sellel aastal. Väidetavalt jahib Meistrite liiga võitnud Madridi Real jätkuvalt Manchester Unitedi puurivahti David De Gead ning selle ülemineku toimumisel võiks Donnarumma uueks tööandjaks olla just United. Kosilasena pole välistatud ka Real ise, samuti otsib Torino Juventus mantlipärijat legendaarsele Gianluigi Buffonile, kes on Donnarumma suurimaks eeskujuks.

Donnarumma on Itaalia jalgpallikoondist esindanud neljal korral, AC Milani eest juba 15-aastasena debüüdi teinud mees on klubi eest väljakule jooksnud 72 ametlikus mängus.