Kaido Külaotsa lahutab MK-turniirist Balti tsooniturniiri otsustav etapp

Eesti maleavalikkus ootab põnevusega homme Lätis Liepajas algavat Balti tsooniturniiri kolmandat etappi. Enne kolmest osavõistlusest koosneva Balti tsooniturniiri viimast vaatust on Eesti maletajate käes kaksikjuhtimine. Kaido Külaots hoiab üldarvestuses esimest ning Ottomar Ladva teist positsiooni.

Meie esimaletaja Külaots on Pärnu etapi võidu ja Leedus saavutatud teise kohaga kogunud 43 punkti. Lähimat jälitajat Ladvat edestab ta 13 punktiga, mis tähendab, et kui Ladva peaks Läti turniiri võitma, piisab Külaotsale Balti tsooniturniiri üldesikoha kindlustamiseks kindlasti kolmandast kohast. Kuigi seis tundub lootustandev, tekitab favoriidiroll ka pingeid.

"Ega ta lihtne ei ole," kommenteeris Eesti Maleliidu juhatuse esimees Hendrik Olde Vikerraadiole. "Kaido jaoks on see võistlus psühholoogiliselt natuke raske, nagu ka äsja Minskis toimunud Euroopa meistrivõistlused, kus tal kõige paremini ei õnnestunud. Päris rongi alla ta ei jäänud, õnn viimases partiis, kus tal õnnestus kaotusseisust võita, annab äkki enesekindlust tagasi. Kui ta mängib rahulikult ja ei mõtle oma koha peale, võidab ta kindlasti selle sarja ära."

"Balti tsooniturniiri võitja pääseb selle aasta maailma karika turniirile, mis toimub septembris Gruusias," jätkas Olde. "Võistlus toimub olümpiasüsteemis, 128 osalejat, sisuliselt kogu maailma tipp on seal kohal. Maailma karika turniiri võitja pääseb MM-tiitlipretendentide turniirile. MK-turniir on maletajate jaoks ka raha teenimise kohaks, sest ainuüksi esimeses ringis väljalangeja saab auhinnarahaks endale 6000 dollarit, teises ringis kaotaja kümme tuhat ja kolmandas 16 000 dollarit. Kogu maailma karikaturniiri auhinnafond on 1,6 miljonit dollarit."

Kaks aastat tagasi oli Balti tsooniturniiril edukaim Läti maletaja Igor Kovalenko. Seekord on Kovalenko läbi edukate Euroopa meistrivõistluste koha MK-turniiril juba kindlustanud. Et Baltikumi praeguse hetke nimekaim maletaja turniirilt puudub, omab eestlane üle mõne aja head šanssi maailma karika turniirile jõudmiseks. Viimati mängis eestlastest sellel turniiril Jaan Ehlvest.

Balti tsooniturniiril osalejate arvu on kolme riigi alaliitude koostööl suurendatud. Nüüd saab võimaluse kaheksa maletajat igast riigist. Hendrik Olde sõnul on see võimaldanud Eestist lisaks tippudele võistlustele saata väga perspektiivikaid mängijaid.

"Mängimisõiguse on saanud kõik male OM-il Eesti koondises osalenud võistlejad ehk siis viis kohta male OM-ilt ja reitingu alusel kolm kõrgeimat asetust," rääkis Olde. "Me oleme teinud need pakkumised kõigile võistlustele, paraku pole erinevad maletajad saanud erinevatel põhjustel kõikidel etappidel osaleda. Tänu sellele oleme saanud sinna lülitada ka nooremaid mängijaid."

Balti tsooniturniiri kolmas etapp algab Liepajas homme ning kestab 22. juunini.