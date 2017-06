25:0 võidu saanud noorteklubi treener vallandati

"Me julgustame oma mängijaid vastast austama," rääkis Serranose juhtkonda kuuluv Pablo Alcaide Hispaania päevalehele El Pais. "Pärast sellist võitu otsustasime treeneri vallandada."

Treeneri advokaadi sõnul ei ole tema kaitsealune süüdi. "Ta ei julgustanud oma mängijaid rohkem väravaid lööma, vaid ütles, et nad ei peaks enam vastaste väljakupoolel survet avaldama," tõdes advokaat. "Benilap ei teinud aga muutusi, jätkas ründamist ning jättis kaitseliini taha liiga palju vaba ruumi."

Benilap ei saanud hooaja jooksul ühtegi punkti ning lubas endale lüüa 247 väravat. El Pais kirjutab, et väravaterohked kohtumised on Hispaania noorteliigades tavalised ning see võib tekitada omalaadseid probleeme. "Kui me märgime statistikasse väravalööjaid, helistavad vanemad meile igal nädalal ja ütlevad, et nende poeg lõi näiteks neli, mitte kolm väravat," räägiti ajalehele Valencia jalgpalliliidust. Mitmed klubid on otsustanud väravalööjad märkimata jätta, kui üks osapool lööb kohtumises üle kümne värava.