Eesti orienteerumismeeskond võitis sõjaväelaste MM-il hõbemedali

Eesti meeskond püsis kogu võistluse vältel tippkonkurentsis, mõlemad teatevahetused tehti teisel positsioonil, vaid vastavalt üks sekund ja kolm sekundi pärast liidrit. Viimases vahetuses jooksid Timo Sild ja Venemaa ankrumees Leonid Novikov raja keskel õlg-õlas kuni ühe mehe ootamatu suunamuutus põhjustas väiksemat sorti kokkupõrke.

Selle tagajärjel kaotas Eesti ankrumees korraks õige suuna ja tegi punktivõtmisel pooleminutise vea. Ülejäänud osa rajast möödus konkurendi püüdmise tähe all ning see peaaegu õnnestuski, kuid finišijoon tuli veidi enne vastu ja Eesti meeskond võitis sellega esmakordselt sõjaväelaste MM-il teatejooksus hõbemedalid. Kullast jäi eestlasi lahutama vaid kolm sekundit. Varem on küünitud pronksmedaliteni. Seekord võtsid tihedas konkurentsis pronksi poolakad.

Eesti teine meeskond (Kristo Heinmann, Raido Mitt, Sergei Rjabõškin) oli 47 võistkonna seas 15. kohal.

Eesti naiskond püsis samuti kogu võistluse vältel medalikonkurentsis. Annika Rihma lõpetas avavahetuse neljandana ja Merike Vanjuk tõstis eestlannad teise vahetuse lõpuks võistlust juhtima. Ankruetapil pidi Laura Joonas siiski tunnistama poolatarist ja venelannast nimekate konkurentide paremust, kuid edestas Leedu ankrunaist veel eelviimase kontrollpunktini. Seal tuli aga sisse saatuslik viga ning leedulanna lipsas mööda ja võttis pronksmedali. Eestile neljas koht, medalist jäi puudu 38 sekundit. Esikolmiku järjestuseks jäi Poola, Venemaa, Leedu.

Nädalavahetusel on kogu maailma orienteerumise koorekiht koos Jukola teatejooksul Joensuus ning seejärel on 1.-7. juulini ees MM-võistlused Lõuna-Eestis.