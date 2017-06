Haapsalu Rattarallil tuleb starti mitmeid tippsõitjaid

Laupäeval toimuv Filter maanteekarikasarja 4. etapp, Haapsalu 17. Rattaralli, tõotab tulla eriti põnev, sest starti on oodata mitmed tipprattureid. Tegemist on peaprooviga enne 25. juunil Lähtel peetavaid Eesti meistrivõistlusi.

Neljapäeval oli lõunase seisuga end Haapsalu Rattarallile kirja pannud üle 400 inimese. Külalisvõistlejaid on oodata Soomest, Lätist ja Venemaalt.

Haapsalu Rattaralli on Filter maanteekarikasarjas ainulaadne, sest on ainsa võistlusena kuulunud kalendrisse kogu sarja kümneaastase ajaloo vältel.

"Läänemaale omaselt puuduvad rajal tõusud, mis teeb võistluse jõukohaseks ka tagasihoidliku treenitusega ratturitele. Suurim uudis Filter Haapsalu Rattaralli kohta on see, et erinevalt teistest sarja etappidest on kõik samamoodi kui eelmisel aastal," ütles maanteekarikasarja peakorraldaja Mihkel Reile pressiteate vahendusel.

Lisaks 91 km pikkusele põhisõidule on kavas ka 53 km lühike distants. Võistluslinnak asub Haapsalu veekeskuse ees.

Filter maanteekarikasarja kokkuvõttes hoiab 1606 punktiga liidrikohta Kristo Prangel (CFC), teine-kolmas on vastavalt Tair Stalberg (1523; Sportland Bottecchia Team) ja Tarmo Kopli (1489; Hawaii Express).

Eelmisel aastal pälvis esikoha Leopardi profiklubis leiba teeniv Aksel Nõmmela, kellele järgnesid Kardo Aia (Püha Loomaaed) ja toona Cofidist esindanud Gert Jõeäär.