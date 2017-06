Ka Daniil Ratnikov lahkus raskustes Sillamäe Kalevist

Talvel rahaprobleemide käes vaevelnud Sillamäe alustas hooaega ülimalt hõreda koosseisuga ja kui tulemusi kohe ei tulnud, hakkasid pead lendama. Esimesena saadeti minema leegionärid Mindaugas Kalonas ja Kassim Aidara. Seejärel saadeti ära Denis Vnukov ning Daniil Ratnikov pandi katseajale. Õigepea Vnukov naasis, kuid nüüd loobuti hoopis Ratnikovist, kirjutab Soccernet.ee.

"Tal on vigastus ja kuna ta ei saa mängida, siis soovis ise lahkuda," väitis klubi president Aleksandr Starodubtsev Põhjarannikule. Eelmise nädala lõpus lahkusid ka põhitegijad Maksim Lipin ja Deniss Malov, kellest viimane põhjendas Soccernet.ee-le antud intervjuus, et põhjuseks olid saamata jäänud palgad. Starodubtsev: "Malov ei räägi õigust, kui väidab, et ta pole veebruarist saati palka saanud. Klubil on rahalisi raskusi, aga me täidame aja jooksul kokkulepped. Mängijad võiksid ka oma jalgpallurieetikat järgida."

"Ridade puhastamine ei ole veel läbi," lisas Sillamäe Kalevi president. Lisaks eelmainitutele on vahepeal lahkunud ka vigastusega kimpus olnud Moldova ründaja Mihai Turcan, küsimärk on õhus ka venelase Aleksandr Savini tuleviku osas.

Kellega kavatseb klubi edasi mängida, arvestades, et nende koosseis oli niigi hõre ja praeguseks on lahkunud juba kuus pallurit, treener Algimantas Briaunys, ning neile võib ka lisa tulla? "On selge, et Florast meile keegi ei tule, nendele oleks see nagu asumisele saatmine. Aga mõnes Eesti mõistes väiksemas meeskonnas leidub mängijaid, kes tahaksid meistriliiga meeskonnas mänguaega teenida ja end parimast küljest näidata. Nendele kavatsemegi panustada," ütles Starodubtsev.