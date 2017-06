Ajakirjanik: NBA eeldab, et LeBron James lahkub taas Cavaliersist

Kui James 2014. aastal Clevelandi naasis ning klubi fännide hulgas antikangelase staatusest taas jumalaks kerkis, eeldati, et mees jääb kuni karjääri lõpuni Cavaliersi.

Hetkel on aga NBA ringkondades maad võtmas arvamused, et James on Clevelandist lahkumas, et mängida veel enne karjääri lõppu ka mõne suurlinna klubi ridades.

"Mitte ainult, et puudub garantii, et James Clevelandis jätkab, vaid pigem juba eeldatakse, et ta lahkub," rääkis Wojnarowski asjaosaliste seas levinud tunnetest.

James saab järgmisel suvel piiratud vabaagendiks, kuna tal on lepingus klausel, mille abil loobuda 2018/19 hooajast ja 35,6 miljonist dollarist.

"Ma tunnen, et kogu liigas ja ka Cavaliersi meeskonnas on tunne, et James tahab minna kuskile läänekonverentsi klubisse, ilmselt ühte Los Angelese tiimidest. Lakers on väga reaalne kandidaat," sõnas ajakirjanik.

James on oma 14-st NBA hooajast 10 mänginud Cavaliersis ning vahepealsed aastad veetis ta Miami Heati meeskonnas. Viimasel seitsmel hooajal on tema juhitud klubi idakonverentsist jõudnud NBA finaali.