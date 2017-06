Argentina jalgpallur tunnistas, et torkis vastast mängu ajal nõelaga

Eelmisel pühapäeval toimunud karikamäng madalama liiga Sport Pacifico ja tippliigas mängiva Estudiantese vahel lõppes Pacifico 3:2 võiduga. Võit Argentiina tippklubi üle lõi Sport Pacifico kodulinnas laineid, kui võiduga koju naastes koheldi neid kohalike poolt kui kangelasi. Kuid sellele mängule on jäänud üks väga rasvane ja raskesti eemaldatav plekk, kirjutab Soccernet.ee.

Pacifico kaitsja Federico Allende uhkustas Vorterix raadiole antud intervjuus, et torkas korduvalt Estudiantese ründemängijaid nõelaga. "Teadsime, et peame Estudiantese vastu räpaselt mängima ning ma torkasin nende ründajaid nõelaga," sõnas Allende. "Teadsime, et tippliigade mängijatele ei meeldi kontakti sattuda, ei meeldi, kui me aega venitame või neid lõhume. Kuid jalgpall ongi selline - kavalatele inimestele," lisas räpast jalgpalli viljelev mees.

Raadiole antud usutlus on tekitanud Argentinas korraliku skandaali ning klubi on kavatsenud kohe vastavaid meetmeid rakendada. "Oleme šokis. See intsident on jätnud tugeva pleki me tiimi heale tööle. Eemaldan ta (Allende) kohe meeskonnast," ütles Pacifico president Hector Moncada.