ManU maksis rootslasest keskkaitsja eest 35 miljonit

United maksis 22-aastase Rootsi koondislase eest umbes 35 miljonit eurot ning temaga sõlmiti nelja-aastane leping, kirjutab Soccernet.ee.

"Olen väga elevil, et sain Unitediga liituda. Ootan huviga esimesi mänge ja loodan anda omapoolse panuse meeskonda, et võita rohkem karikaid," ütles Lindelöf.

"Ta on väga talendikas noormängija, kellel on Unitedis ees ootamas suur tulevik," iseloomustas Lindelöfi Unitedi peatreener Jose Mourinho. "Eelmine hooaeg näitas, et vajame rohkem valikuid ja kvaliteeti meeskonda ning Victor on esimene, kes meiega suvel liitus. Ma tean, et meie fantastilised mängijad võtavad ta hästi vastu," lisas portugallane.

Pikalt Unitedi radaril olnud Lindelöf on Benfica särgis saanud alates 2013. aastast kirja 48 mängu ja löönud kahel korral värava. Ta on 2012. aastast mänginud 96 korral ka Benfica duubelmeeskonna eest, kus tabamusi kogunes neli. Viimased neli hooaega järjest on mees tulnud Portugali meistriks ja kolmel korral karikavõitjaks.

Koondises on Lindelöfil ette näidata 12 mängu ja üks tabamus, mis sündis möödunud aasta oktoobris MM-valikmängus Bulgaaria vastu.