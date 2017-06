Ardo Kreek: kui normaalses olekus kohale jõuame, siis on Mehhiko mängitav

Teadmises, et valitsuse otsuse tõttu mitte toetada maailmameistrivõistluste otsustava valikturniiri korraldusõiguse saamist jääb turniir Tallinnasse toomata, valmistub koondis juba neljapäeval algavaks pikaks lennuks Mehhikosse.

Maailmaliiga kolmanda grupi finaalturniiril kohtutakse esmalt Mehhikoga ja võidu korral seejärel võitjaga paarist Saksamaa - Hispaania. Pikk lennusõit ja kohe otsa tulevad mängud aklimatiseerumiseks aega ei anna, seega on ajavahega harjumine üsnagi aimamatu suurus.

"Ega ei tea. Sinna poole me pole kunagi liikunud. Kasahstanis ja korra Tais on juunioride koondis käinud, aga Mehhiko poole pole liikunud. Täiesti uus kogemus. Läheme suhteliselt hilja kohale. Saab olema uus ja huvitav ja täpselt ei tea, kuidas see kehale mõjub," rääkis Eesti koondise kapten Kert Toobal.

Eesti esimese vastase Mehhiko kohta esialgu väga palju infot pole, aga töö selle saamiseks käib. Kui pikast lennureisist piisava värskusega välja tullakse, võiks turniiri esimene vastane olla igati mängitav.

"Kaks päeva reisida edasi-tagasi selleks, et mängida kaks mängu. See on korralik ettevõtmine kõigile meestele. Mehhikost... ma vaatasin kodus ühte mängu Youtube'i vahendusel - täiesti mängitav meeskond. Kui suudame normaalses olekus kohale jõuda ja kõik mehed saavad endast maksimumi anda, siis on võidetav vastane," arvas koondise temporündaja Ardo Kreek.