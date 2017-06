Jamaika tõkkesprinter pääses dopingusüüdistustest ja pikast karistusest

30-aastast Spencerit, kelle tähtsaimaks võiduks on olnud 4x400 m tõkkejooksu MM-hõbe 2009. aastast Berliinist, süüdistati selles, et ta eelmise aasta 27. aprillil vältis meelega oma treeningbaasis dopingukütte, kirjutab Reuters.

Kogenud kergejõustiklane pääses lõpuks sellel alusel, et komisjonile ei suudetud tõestada, et naisele oli eelnevalt piisavalt selgitatud seda, et WADA reeglite järgi peab ta dopingutestimiseks valmis olema.