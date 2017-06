Warriors plaanib oma staarile pakkuda lepingu jätkamise eest 205 miljonit

Curry allkirjastas 2012. aastal 4-aastase lepingu, mille väärtuseks oli 44 miljonit dollarit ning mida peeti NBA üheks kõige paremaks hinna ja kvaliteedi suhtega tehinguks.

Nüüd 29-aastasel Curry'l ees kordades suurem palgapäev, kui Warriors saab mehele pakkuda maksimaalselt 5-aastast lepingut väärtusega 205 miljonit dollarit.

"Me teeme kõik, et Stephen õnnelikuna klubis hoida. Ma tean, et tema tahab siin olla ja meie tahame, et ta siin oleks," vihjas Lacob meediaväljaandele, et tõenäoliselt käiaksegi klubi poolt välja maksimaalne võimalik rahasumma.