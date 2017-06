Baltimaade suurim triatlonifestival pakub võistluse ka lastele

Erinevas vanuses osalejatele mõeldud minitriatlon, eraldi jooksudistants ja aquatlon (ujumine ja jooks) pakuvad sportimisvõimalusi kuni 300 osalejale.

"Korraldajate eesmärk on erinevate triatlonivõistluste raames aidata kaasa, et triatlonihuvilisi ning sportlikke lapsi ning noori oleks rohkem. Loodan, et Raivo E. Tamme ning Märt Avandi eeskuju triatlonihooajaks valmistumisel on innustav kõigile inimestele," rõhutas peakorraldaja Ain-Alar Juhanson pressiteate vahendusel.

Baltimaade suurima triatlonifestivali põhivõistlus toimub 5. augustil ning tänaseks on kirjas üle 700 osalejat 33 riigist. 4.-6. augustini toimuval triatlonifestivalil on lisaks programmis veel Seve Ehituse heategevusjooks, Zoot avaveeujumine, Pombel Ironkids võistlused ning lühitriatlon.

Registreerimine ja lisainfo SIIN.