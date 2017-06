U-14 korvpallikoondiste peatreenerid kiitsid noorte esitust Balti Matšil

Üldjoontes jäi Koitla U-14 neidude esitusega rahule, kuid mõningaid kitsaskohti tema arvates siiski on. "Muret teeb tagamängijate üks-ühe vastu mänguoskus. "Tänu sellele, et meil on hea pikk olemas suudame kõigi vastastega hakkama saada aga tagamängijad peavad individuaalsete oskuste kallal suvel kõvasti vaeva nägema," sõnas ta basket.ee lehe vahendusel.

Peatreener loodab, et järgmisel hooajal mängitakse koondisega oluliselt rohkem mänge. "Meie eesmärk on, et järgmisel suvel mängiksime vähemalt kuus kontrollkohtumist. Ma tahan tunnustada klubide treenereid, kes on teinud suurepärast tööd. Meil on ainest ja suureks plussiks on see, et kõik liinid on täidetud," võttis Koitla U-14 vanuseklassi tütarlaste hetkeseisu positiivse noodiga kokku.

U-14 neidude mängude tulemused:

34:77 Eesti - Läti I

46:48 Eesti - Leedu

58:57 Eesti - Läti II

Noormeeste U-14 koondise loots Olari Narits paneb esimese kaotuse Läti koondise vastu samuti nn. "kooliraha" arvele. "Kuna tegemist oli poiste esimese koondise mänguga, siis pigem ei oldud valmis selliseks surveks ja kiiruseks. Teine suur põhjus peitus kaitselauas. Lasime vastastel võtta 24 ründelauapalli."

Mäng Leedu eakaaslaste vastu oli peatreeneri arvates turniiri parim: "Korralik meeskonnamäng, kaitses mängiti hingestatult ja rünnakul liikus pall väga ilusasti, mida ilmestab hästi 19 resultatiivset söötu." Selle mängu võit jäi Naritsa sõnul visketabavuse taha: "Kui sa ikka viskad leedukate vastu väljakult 29% (visked 20/70), siis on väga raske võita."

Mäng Läti II meeskonnaga oli selline korralik Ameerika mägedel sõit. Jäime kohe kiirelt taha, jõudsime järgi, läksime ise eest ära. Oli tunne, et küll ikka ära tuleb aga leidsime ennast neli minutit enne lõppu hoopis 7-punktilisest kaotusesisust. Õnneks näitasid poisid sisu ja tõid võidu koju," võttis Narits ainsa võidumängu kokku.

Võrreldes Läti ja Leedu eakaaslastega on suurim puudujääk tartlasest peatreeneri sõnul keskmängija puudumine. "Tsentri positsiooni peame korvama meeletu töö ja tahtmisega," sõnas Narits.

Treener kiidab U-14 koondises mänginud noormehi tõsises töössesuhtumise eest. "Eks see tuleb koduklubidest tehtava hea töö tulemusena. Kedagi sundima ei pidanud,pigem tuli aegajalt natuke poiste hoogu tagasi tõmmata. Treeneritele mõnus sats töötamiseks," lõpetas Narits.

U-14 noormeeste mängude tulemused:

56:85 Eesti - Läti I

56:67 Eesti - Leedu

67:64 Eesti - Läti II