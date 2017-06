EPK peasekretäri kohusetäitjaks nimetati Keit Jaanimägi

Keit Jaanimägi on spordiga olnud seotud palju aastaid, millest rohkem kui 10 aastat on ta kuulunud Eesti paraujumise koondisesse. Lisaks omab ta ujumise abitreeneri kutset ning on omandamas bakalaureuse kraadi Tallinna Ülikoolis.

Jaanimägi kuulub alates 2014. aastast Eesti Invaspordi Liidu juhatusse ning alates 2015. aastast on ta töötanud Eesti Paralümpiakomitee projektijuhina, kus tema peamiseks ülesandeks on olnud erivajadustega inimeste kaasamisega seotud projektide koostamine ning elluviimine. Oma suurimateks eesmärkideks peab ta harrastajate arvu suurendamist ning hoiakute muutmist ühiskonnas üldisemalt.

"Selleks, et meie lapsed oleksid aktiivsemad ning leiaksid rohkem tee spordi juurde, tuleb esmalt alustada üldisema teavitustöö tegemisest kogu ühiskonnas ning kindlasti ka lapsevanemate, õpetajate ning füsioterapeutide koolitamisest erivajadustega inimeste spordi ja liikumisharrastuse teemadel. Kui on tekkinud ühtne arusaam sellest, et liikumine on kasulik absoluutselt kõigile ning kõigil on võimalik spordiga tegeleda, siis hakkab ka meie harrastajate arv kasvama," sõnas Jaanimägi pressiteate vahendusel.

Nende eesmärkide täitmiseks on ta läbinud mitmeid koolitusi, millest viimane leidis aset 2017. aasta kevadel Ameerika Ühendriikides, kus sealsete ekspertide juhendamisel sai koostatud tegevusplaan. Lisaks on ta tugevdanud oma rahvusvaheliste suhete võrgustikku, mis on abiks tulevaste projektide teostamisel.