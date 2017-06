Mihkel Räim: Slovakkia tuur oli ehk viimane start sinimustvalges särgis

Üldarvestuses kaotas Räim esikoha pälvinud Jan Tratnikule (CCC Sprandi Polkowice) 37 sekundit, teine koht jäi aga kõigest viie sekundi kaugusele, vahendab Rattauudised.ee.

“Võib tuuriga rahule jääda,” kirjutab Räim oma Facebooki lehel. “Muidugi tahtnuks veel ühe etapi võita, kuid ei tasu liiga ahneks ka minna. Kokkuvõtte neljas koht on parem, kui enne tuuri osanuks loota. Ainuke asi, mis kripeldama jääb, on proloog. Ei suuda välja nuputada, miks ma ei olnud sel päeval võimeline sõitma paremini.”

Eestisse naasev Israel Cycling Academy rattur paneb end tõenäoliselt proovile homme Jüris toimuval Filter Temposõidu Karikasarja 4. etapil, et olla heas vormis nädala pärast Lähtel peetavatel Eesti meistrivõistlustel. “Slovakkia tuur oli ehk viimane start sinimustvalges. Usun, et kandsin selle rolli auväärselt välja ning ei valmistanud Teile pettumust,” vihjas Räim sellele, et tiitli kaitsmise tõenäosus pole eriti suur.