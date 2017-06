Suri raske haigusega võidelnud UCI endine president

Hollandlane juhtis rattaspordi katusorganisatsiooni aastatel 1991-2005. Tema ametikohustused võttis üle Pat McQuaid. Pensionile minnes nimetati Verbruggen UCI aupresidendiks ja 1996. aastal sai temast Rahvusvahelise olümpiakomitee liige, vahendab Rattauudised.ee.

Verbruggen pidi UCI presidendina palju tegelema dopinguküsimustega – 1998. aastal lahvatas Festina skandaal ja aastatel 1999-2005 pälvis Lance Armstrong seitse Tour de France’i üldvõitu, mis hiljem temalt dopinguafääri tõttu ära võeti. Armstrongi tiimikaaslased Floyd Landis, Tyler Hamilton ja Jonathan Vaughters tunnistasid kohtus vande all, et Armstrong olevat neile öelnud, et UCI on ta positiivsetest proovidest puhtaks pesnud.