24 tunni jooksu MM-il osaleb seitse eestlast

Meestest võistlevad 24 tunni jooksu MM- il Cris Poll, Hannes Veide ja Ragnar Virma ning naistest Raili Rüütel, Tiina Säälik, Tiia Riis ja Helle Persitski. Assistendina on kaasas Reelika Virma, kes aitab jooksjaid vajadusel toidu ja joogiga. Kui Cris Poll, Hannes Veide ja Raili Rüütel omavad ultrajooksu kogemusi, siis ülejäänutel nii rikkalikku pagasit selles vallas veel ei ole.

Kuna Heleen Ladval (Vennikasel) on peres järelkasv tulemas ja Karmel Lepp loobus võistlusest raha puuduse tõttu, nemad osaleda ei saa. Iga jooksja kohta läheb kogu võistlus koos reisiga maksma 500-600 eurot. Cris Pollil õnnestus vajalik rahasumma kokku saada Stardipaik.ee kaudu. Hannes Veide esindab 24 tunni jooksu MM-il firmat Saint-Gobain Glass Estonia SE, kes aitas teda lennupiletite soetamisel.

Eesti esinduse kokku pannud Hannes Veide sõnul proovivad nii tema Poll kui Rüütel joosta uut Eesti rekordit. “See on maksimaalne eesmärk. Kui ei proovi, ega siis ei tule ka. Juhul, kui see eesmärk ei täitu, on mul järgmine siht kokku saada 200 kilomeetrit. Ultrajooksudel ei tea kunagi, kuidas täpselt läheb,” rääkis Veide ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Meeste 24 tunni Eesti rekord 232,4 km kuulub möödunud aastast Silver Eensaare nimele ja naiste rekord 173,3 km Karmen Lepa nimele.

Cris Poll jooksis 2010. aastal esimese 100 km jooksu 11 tunni ja 4 minutiga ning neli aastat hiljem raskel maastikul juba 8 tunni ja 46 minutiga. 2012. aastal tegi ta debüüdi 24 tunni jooksu Euroopa ja maailmameistrivõistlustel Poolas, kus läbis 24 tunniga 184,576 km, millega oli aasta 2012. aasta maailma edetabelis juunioride arvestuses esimene. 2014. aastal jooksis Cris Poll Soomes Espoos sisehallis 24 tunni jooksu isikliku rekordi 206,992 km. Pärast seda on ta tiitlivõistlustel mitmeid kordi eestlastest parimana ületanud 200 km piiri.

Raili Rüütel võitis eelmisel aastal Iisakul 3. Ida-Virumaa staadionimaratoni raames toimunud Eesti esimese 24 tunni jooksu, läbides ööpäevaga 167,455 kilomeetrit, mis on praegu Eesti kõigi aegade kolmas tulemus.

24 tunni jooksu MM peetakse Iirimaal Belfastis Victoria 1650 m pikkusel ringil, kus tõusumeetreid vaid 4. Ilmaprognoosi järgi peaks olema sooja kümne kraadi ringis.