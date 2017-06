Sardiinias neljandaks tulnud Lappi kuulis head uudist

Lappi võitis Sardiinias kuus kiiruskatset, nende seas ka MM-sarja punkte andva power stage'i ja tuli kokkuvõttes neljandaks. Kui avapäeval poleks tabanud teda probleem käigukastiga, võinuks Lappi vabalt ka pjedestaalile tõusta, vahendab Autosport.

Seejuures oli tegemist alles 26-aastase rallimehe teise etteastega WRC arvestuses. "Mind üllatas, kui kiiresti Esapekka liikus," lausus neljakordne maailmameister Mäkinen. "Tavaliselt kulub World Rally Cari õppimiseks aasta, aga tema hüppas sisse ja tundis end kohe mugavalt."

Kui esimest korda WRC masinat Portugalis roolinud Lappi edasine graafik oli küsimärk ja Austraalia rallile ei pidanud ta kindlasti minema, siis nüüd on asjalood muutunud. "Tal on väga suur potentsiaal ja ma arvan, et poodiumile jõudmine ei võta kaua aega. Ta on nüüd autos kogu järelejäänud aja ja teeb kaasa kõik rallid - ta peab tegema!"

Lappi ise põhjendas, et on õppinud autot tundma madalatel kiirustel peetavatel rallidel, kuid peab nüüd hakkama saama ka kiiretel. "Jah, Soome on looduslik elupaik, aga võit pole võimalik," kiikas ta ülejärgmise etapi suunas. "Ma olen üllatunud, millega Itaalias hakkama sain, aga edu põhineb heal motivatsioonil ja rohkel legenditööl."