Ronaldo eitab süüdistusi maksupettuses

Prokuratuuri teatel kasutas Ronaldo 2010. aastal loodud ärimudelit, mille abil varjas enda sissetulekut, kirjutab Reuters.

Prokuratuur avaldas ka aastate lõikes need summad, mis Ronaldo väidetavalt jättis maksmata: 2011. aastal 1,4 miljonit eurot, 2012. aastal 1,7 miljonit eurot, 2013. aastal 3,2 miljonit eurot ja 2014. aastal 8,5 miljonit eurot.

Ronaldo andis oma esindajate vahendusel teada, et pole kunagi oma tulusid varjanud, kavatsenud seda teha ega petnud Hispaania riiki. "On selge, et jalgpallur ei proovinud maksudest kõrvale hoida," seisis Ronaldot esindava firma Gestifute avalduses.

Juba enne eilset teadet oli Ronaldo sõnanud, et ei muretse oma maksude uurimise pärast ja tal pole midagi varjata.

Ronaldo on 2010. aastast Hispaanias maksukohuslane ja 2011. aasta novembris otsustas ta järgida seda maksusüsteemi, mis kehtib Hispaanias töötavatele välismaalastele.