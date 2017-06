Sebastien Ogier avaldas tingimuse, mis veenaks teda M-Spordis jätkama

Prantslane sõnas intervjuus väljaandele Motorsport News, et tahaks jõuda lahenduseni oma tuleviku osas pigem varem kui hiljem ja M-Spordis jätkamine oleks teatud tingimustel esimene eelistus.

"Ma mõtlen juba praegu järgmisele aastale ja see pole saladus, et tahan jätkata heades tingimustes," lausus Ogier. "Ma ei ütle, et praegused tingimused pole head, aga pikemas perspektiivis pole M-Spordil üksi tehasetiimide vastu võitlemiseks ressurssi."

"Aga samal ajal meeldib mulle stabiilsus ja mulle meeldiks, kui Ford nõustuks meid lõpuks toetama ning võiksime koos edasi minna," jätkas prantslane. "Kui Ford tuleb, siis arvan, et jään siia."

Ogier' sõnul saab M-Spordis Fordi suurema toetuse korral asju parandada. "See oleks minu valik number üks, kuid loomulikult olen hakanud uurima ka muid võimalusi. Ma ei saa sellega oodata oktoobrini-novembrini nagu eelmisel aastal."

M-Spordi pealik Malcolm Wilson soovib jätkata samade pilootidega ka tuleval hooajal ja tema sõnul tehakse kõvasti tööd, et Ogier tiimis hoida, kuid mõistab ka prantslase valikukohti. "Sebi võib hoida kahel moel: kas leiame toetaja ja rabeleme seetõttu kasvõi nahast välja, et leida nimesponsorit või naaseb Ford meie seljataha," ütles Wilson. "Kui kumbki variant ei lähe läbi, siis on teda lihtsalt võimatu hoida."

Finantsilises mõttes pandi tänavu palju kaalule, sest Wilson nägi kuldset võimalust saada võistkonda soovitud piloot. Nii aga edasi ei saa. "Me hindame tehnilist tuge ja pikaajalist suhet Fordiga, kuid samadel tingimustel jätkamine oleks finantsilises mõttes M-Spordi tuleviku suhtes vastutustundetu."